Гороскоп на 6 февраля для всех знаков Зодиака: день добра и милосердия

Гороскоп на 6 февраля для всех знаков Зодиака: день добра и милосердия

День добра и милосердия, которые рекомендуется проявлять всем без исключения – за них обязательно воздастся.

Можно – и нужно – проявлять сострадание, заступаться за обиженных, помогать нуждающимся – в общем, бороться с несправедливостью на всех жизненных уровнях. Любой поступок этого времени должен быть продиктован добрыми побуждениями, другие Вселенная просто не примет.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 6 февраля для Овнов

Доброжелательность и великодушие, которые свойственны представителям вашего знака, сегодня принесут ощутимую пользу: люди, которым вы поможете в важном деле, не останутся перед вами в долгу.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 6 февраля для Тельцов

В этот день инициатива не только не наказуема, но и всячески поощряема окружающими: вы сможете найти решения важного и сложного бытового вопроса, который долго не давал вам покоя.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 6 февраля для Близнецов

Звезды рекомендуют вам вспомнить о своем хобби и подумать о том, каким образом оно сможет увеличить ваш бюджет – возможно, имеет смысл начать понемногу продавать свои изделия.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 6 февраля для Раков

В истинности утверждения о том, что скромность – кратчайший путь к неизвестности, вам доведется убедиться на собственном опыте: необходимо решительнее отстаивать свою правоту.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 6 февраля для Львов

В этот день нельзя пускать дела – пусть даже и бытовые – на самотек: чтобы добиться успеха, необходимо тщательно распланировать свой день и не отвлекаться на посторонние темы и разговоры.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 6 февраля для Дев

Мощный поток энергии, которая снизойдет на вас в этот день, необходимо направить на занятие, у которого есть все шансы на успех – не стоит тратить время и силы на заведомо провальные занятия.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 6 февраля для Весов

День благоприятен для любых начинаний, важно воспользоваться благоприятным моментом для того, чтобы приступить к делу, которое вы давно планировали – например, ремонту.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 6 февраля для Скорпионов

Окружающим сегодня нужно говорить только хорошие и добрые слова, даже если в глубине души вы уверены, что они этого не заслуживают: возможно, под воздействием вашего позитива они исправятся и станут лучше.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 6 февраля для Стрельцов

Не стоит рассчитывать на чудо и давать обещания, которые вы заведомо не сможете выполнить: зачем сознательно ставить себя в неудобное положение, из которого не так просто будет выбраться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на6 февраля для Козерогов

Если вы давно хотели сделать кому-то доброе дело, считайте, что нужное для этого время пришло: помощь, оказанная тем, кто в ней нуждается, не только зачтется, но и вернется сторицей.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 6 февраля для Водолеев

День благоприятен для наведения порядка на любом уровне – воспользуйтесь благоприятными условиями для того, чтобы до блеска вымыть квартиру, а заодно рассортировать все документы на рабочем столе.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 6 февраля для Рыб

Несмотря на выходной, можно заниматься подготовкой доклада или презентации, которые запланированы на следующей неделе: вдохновение, которое на вас снизойдет, позволит все очень четко спланировать.

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