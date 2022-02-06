Народные приметы, обряды и обычаи 6 февраля 2022 года

Солнце сходит за облака — на снегопад, а когда вокруг него кольцо — на ветер.

6 февраля церковь и верующие чтят память преподобной Ксении, блаженной Ксении Петербургской, святителя Герасима Великопермского (Устьвимского), мученика Иоанна Казанского, мучеников Вавилы Сицилийского и учеников его Тимофея и Агапииа, преподобного.

6 февраля: украинские народные приметы

Если в доме без причины ощутимо снижается температура — вскоре потеплеет.

Если басок на скрипке за ночь упал — жди оттепели.

Солнце сходит за облака — на снегопад, а когда вокруг него кольцо — на ветер.

Будет сильный мороз, если в одном дупле увидите несколько белок.

Притихли комнатные птицы — к морозу.

6 февраля: народные традиции

Раньше за этим днем прогнозировали весну, мол, какая Оксана, такая и весна: "если день ясный и тихий, то весна будет хорошей; если в обед солнце, то ранняя весна, а когда вьюга, то затянется надолго".

6 февраля: церковный праздник

Ксения Милаская или Ксения Римлянка — диакониса монастыря в г. Милас в Карии во времена упадка Римской империи, раннехристианский праздник.

Происходила из богатой римской семьи. При рождении получила имя Евсевия. Она не желала вступать в брак по принуждению, которое устроили ее родители. Вместе с 2 служанками в возрасте 17 лет сбежала в о. Кос (близ побережья Малой Азии). Здесь Евсевия была обращена в христианство пресвитером Павлом. После этого сменила имя на Ксению. Впоследствии перебралась в г. Милас в Карии (на территории современной Турции), где за свой счет возвела церковь Святого Стефана. Здесь сначала образовала христианскую общину, а впоследствии стала монахиней. После того как пресвитер Павел стал епископом г. Милас, он присвоил Ксении звание дьяконесы. Умерла в Миласе, поэтому иногда называется Ксенией Миласской.

6 февраля: что следует сделать

Ранее этого анализировали погоду и говорили о том, какой будет остальная зима.

Было принято гадать о будущей цене на зерно. Считали, что со дня Ксении в новые хлеба понадобится столько хлеба, сколько уже съели.

6 февраля: что нельзя делать

завязывать любые узлы;

перестилать кровать;

стричь ногти на ногах;

рассказывать кому свой сон.

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