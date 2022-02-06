В КНДР арестовали учительницу за "капиталистические" танцы

Инспекторская группа по антисоциализму поймала 30-летнюю преподавательницу танцев, обучающую учеников-подростков танцев диско в иностранном стиле.

В Северной Корее арестовали 30-летнюю учительницу, потому что обучала детей не тем танцам. Танцевальные движения назвали "капиталистическими".

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Об этом сообщает VOA со ссылкой на радио "Свободная Азия".

Власти Северной Кореи арестовали преподавательницу танцев и нескольких ее учеников после того, как она использовала иностранные медиа, чтобы научить их "капиталистическим" танцевальным движениям. В прошлом году в КНДР был принят закон, запрещающий жителям пересматривать, распространять медиа из капиталистических стран, в частности, из Южной Кореи и США. За нарушение Закона как наиболее жесткое наказание предусматривается даже смертная казнь

"Инспекторская группа по антисоциализму поймала 30-летнюю преподавательницу танцев, обучающую учеников-подростков танцев диско в иностранном стиле в Яньцзи-Доне, город Пхеньсон", — рассказывают на радио "Свободная Азия".

Отмечается, что Инспекция по антисоциализму задержала инструктора по танцам, когда обнаружила, что в ее телевизоре была подключена USB-флешка с иностранными песнями и танцевальными видео.

"Ученики-подростки учились танцевать, имитируя хореографию на экране. Инспекционная группа по антисоциализму изъяла флешку и отвезла преподавателя и всех учащихся в свой штаб", – говорится в сообщении.

Также сообщили, что учительница танцев преподавала в университете, но давала дополнительные уроки танцев у себя дома, чтобы немного подзаработать, потому что ей не хватало заработной платы на жизнь. Именно дома ее и разоблачили на "капиталистических" танцах.

"Дети предпочли научиться танцевать, как это делают в Южной Корее, Китае и Америке, а не в северокорейском стиле. Следовательно, она научила их", – сообщил источник.

"Члены Инспекционной группы по антисоциализму два дня прятались в гражданской одежде у дома учителя танцев. … Они наблюдали, сколько приходило учеников, а затем провели обыск в доме", – рассказал еще один источник.

По словам третьего источника, большинство учеников – дети из состоятельных семей, которые обычно не подвергаются строгому наказанию за правонарушения из-за своих денег и власти.

Напомним, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проехался на белом коне в документальном фильме о достижении режима в 2021 году.

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