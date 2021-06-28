В Пхеньяне сообщили, что состояние Ким Чен Ына "разбивает сердца народа"

По мнению аналитиков, такой сюжет свидетельствует о том, что власти КНДР стремятся использовать похудение Ким Чен Ына для укрепления лояльности к нему.

Режим хочет, чтобы мир думал, что и северокорейцы заботятся о своем лидере и плачут из-за его худобы, говорят эксперты. Состояние здоровья северокорейского диктатора Ким Чен Ына "разбивает сердца народа".

Об этом один из жителей Пхеньяна заявил в сюжете гостелевидения КНДР, пишет Daily Mail 28 июня.

"Наш уважаемый генеральный секретарь смотрится истощенным, и это разбивает сердца народа. Все говорят, как у них сразу навернулись слезы", — говорит он в сюжете.

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По мнению аналитиков, такой сюжет свидетельствует о том, что власти КНДР стремится использовать похудение Ким Чен Ына для укрепления лояльности к нему в сложные времена, отмечает издание.

"Пхеньян посылает сообщение, что Ким Чен Ын — лидер, который очень много работает ради своих граждан и до такой степени, что он мало ест и худеет. И режим хочет, чтобы мир думал, что и северокорейцы заботятся о своем лидера и плачут из-за его худобы ", — цитирует газета экспертов.

Напомним, что лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын 5 июня впервые за месяц появился на публике. Северокорейский диктатор председательствовал на заседании политбюро Трудовой партии Кореи. Он обсудил, в частности, созыв правящей партии и организационные вопросы.

Последний раз лидера КНДР видели на публике 6 мая, когда он проводил фотосессию с семьями военных после их концерта. Как сообщалось, это рекордный для Ким Чен Ына период отсутствия в 2021 году.

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