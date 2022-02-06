У КНДР заарештували вчительку за "капіталістичні" танці

Інспекторська група з антисоціалізму зловила 30-річну викладачку танців, яка навчала учнів-підлітків танців диско у іноземному стилі.

У Північній Кореї заарештували 30-річну вчительку, бо навчала дітей не тим танцям. Танцювальні рухи назвали "капіталістичними".

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Про це повідомляє VOA з посиланням на радіо "Вільна Азія".

Влада Північної Кореї заарештувала викладачку танців і кількох її учнів після того, як та використала іноземні медіа, щоб навчити їх "капіталістичним" танцювальним рухам. Минулого року в КНДР ухвалили закон, який забороняє жителям переглядати, розповсюджувати медіа з капіталістичних країн, зокрема, з Південної Кореї та США. За порушення Закону як найбільш жорстке покарання передбачається навіть смертна кара

"Інспекторська група з антисоціалізму зловила 30-річну викладачку танців, яка навчала учнів-підлітків танців диско у іноземному стилі в Яньцзі-доні, місто Пхеньсон ", — розповідають на радіо "Вільна Азія".

Зазначається, що Інспекція з антисоціалізму затримала інструкторку з танців, коли виявила, що у телевізорі була підключена USB-флешка з іноземними піснями та танцювальними відео.

"Учні-підлітки вчилися танцювати, імітуючи хореографію на екрані. Інспекційна група з антисоціалізму вилучила флешку і відвезла викладача та всіх учнів до свого штабу", – йдеться в повідомленні.

Також повідомили, що вчителька танців викладала в університеті, але давала додаткові уроки танців в себе вдома, щоб трохи підзаробити, бо їй не вистачало заробітної плати на прожиття. Саме вдома її і викрили на "капіталістичних" танцях.

"Діти воліли навчитися танцювати, як це роблять у Південній Кореї, Китаї та Америці, а не в північнокорейському стилі. Отже, вона навчила їх, як", – повідомило джерело.

"Члени Інспекційної групи по антисоціалізму два дні ховалися в цивільному одязі біля будинку вчителя танців. … Вони спостерігали, скільки приходило учнів, а потім здійснили обшук в будинку", – розповіло ще одне джерело.

За словами третього джерела, більшість учнів – діти із заможних сімей, які зазвичай не піддаються суворому покаранню за правопорушення через свої гроші та владу.

Нагадаємо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проїхався на білому коні в документальному фільмі про досягнення режиму в 2021 році.

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