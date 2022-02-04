Схудлий "переможець": Кім Чен Ин промчав на коні в документальному фільмі (відео)

У стрічці йдеться про досягнення лідера.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проїхався на білому коні в документальному фільмі про досягнення режиму в 2021 році.
Про це повідомляє Sky News.
Фільм називається "2021. Рік Великої Перемоги". У ньому розповідають про основні досягнення Кім Чен Ина.
На кадрах глава держави зображений на білому коні у білому піджаку. Він задумливо дивиться на захід сонця. Після цього кадри з лідером КНДР змінюються на самохідні артилерійські установки (САУ), які вперше були показані на параді в 2018 році. САУ одночасно відкривають залповий вогонь.
Нагадаємо, наприкінці 2021 року на публіці з'явився схудлий Кім Чен Ин. Лідер Північної Кореї значно втратив у вазі, а з ТБ повідомляли, що виснажений стан глави держави "розбиває серця" корейців. Жителям Північної Кореї заборонили обговорювати здоров'я та зовнішній вигляд Кім Чен Ина після його схуднення.
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