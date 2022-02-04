Похудевший "победитель": Ким Чен Ын промчался на коне в документальном фильме (видео)

В ленте речь идет о достижениях лидера.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проехался на белом коне в документальном фильме о достижениях режима в 2021 году.

Об этом сообщает Sky News.

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Фильм называется "2021. Год Великой Победы". В нем рассказывают об основных достижениях Ким Чен Ина.

На кадрах глава государства изображен на белом коне в белом пиджаке. Он задумчиво смотрит на закат. После этого кадры с лидером КНДР сменяются самоходными артиллерийскими установками (САУ), которые впервые были показаны на параде в 2018 году. САУ одновременно открывают залповый огонь.

Напомним, в конце 2021 года на публике появился похудевший Ким Чен Ын. Лидер Северной Кореи значительно потерял в весе, а ТВ сообщало, что истощенное состояние главы государства "разбивает сердца" корейцев. Жителям Северной Кореи запретили обсуждать здоровье и внешний вид Ким Чен Ына после его похудения.

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