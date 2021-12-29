Ким Чен Ын еще больше похудел и появился на публике

Лидер принял участие в собрании Трудовой партии Кореи.
Лидер КНДР Ким Чен Ын снова появился на публике и принял участие в собрании Трудовой партии Кореи (ТПК). При этом СМИ обратили внимание на очередное изменение во внешности северокорейского политика – он похудел.
Об этом пишет Daily Mail.
Как отмечает издание, 28 декабря Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии, сделанные на последнем партийном заседании. На нем представители ТПК обсудили реализацию политики партии в 2021 году и стратегию развития в условиях экономического кризиса на следующий год.
При этом на появившихся кадрах видно, что северокорейский лидер стал выглядеть стройнее, чем когда-либо за все десять лет.
Напомним, в сентябре похудевший Ким Чен Ын посетил парад в честь 73-й годовщины основания КНДР. Тогда журналисты особо отметили, что северокорейский лидер сменил костюм в стиле создателя КНР Мао Цзэдуна на светлый костюм в европейском стиле с галстуком.
В августе сообщалось, что жителям Северной Кореи запретили обсуждать здоровье и внешний вид Ким Чен Ина после его похудения.
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