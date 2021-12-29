Кім Чен Ин ще більше схуд і з’явився на публіці 

Лідер взяв участь у зборах Трудової партії Кореї.
Лідер КНДР Кім Чен Ин знову з'явився на публіці і взяв участь у зборах Трудової партії Кореї (ТПК). При цьому ЗМІ звернули увагу на чергову зміну у зовнішності північнокорейського політика - він схуд.
Про це пише Daily Mail.
Як зазначає видання, 28 грудня Центральна телеграфна агенція Кореї (ЦТАК) опублікувала фотографії, зроблені під час останнього партійного засідання. На ньому представники ТПК обговорили реалізацію політики партії у 2021 році та стратегію розвитку в умовах економічної кризи на наступний рік.
При цьому на кадрах, що з'явилися, видно, що північнокорейський лідер став виглядати стрункішим, ніж будь-коли за всі десять років.
Нагадаємо, у вересні схудлий Кім Чен Ин відвідав парад на честь 73-ї річниці заснування КНДР. Тоді журналісти окремо відзначили, що північнокорейський лідер змінив костюм у стилі творця КНР Мао Цзедуна на світлий костюм у європейському стилі з краваткою.
У серпні повідомлялося, що жителям Північної Кореї заборонили обговорювати здоров'я та зовнішній вигляд Кім Чен Ина після його схуднення.
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