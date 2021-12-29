Кім Чен Ин ще більше схуд і з’явився на публіці

Кім Чен Ин ще більше схуд і з’явився на публіці

Лідер взяв участь у зборах Трудової партії Кореї.

Лідер КНДР Кім Чен Ин знову з'явився на публіці і взяв участь у зборах Трудової партії Кореї (ТПК). При цьому ЗМІ звернули увагу на чергову зміну у зовнішності північнокорейського політика - він схуд.

Про це пише Daily Mail.

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Як зазначає видання, 28 грудня Центральна телеграфна агенція Кореї (ЦТАК) опублікувала фотографії, зроблені під час останнього партійного засідання. На ньому представники ТПК обговорили реалізацію політики партії у 2021 році та стратегію розвитку в умовах економічної кризи на наступний рік.

При цьому на кадрах, що з'явилися, видно, що північнокорейський лідер став виглядати стрункішим, ніж будь-коли за всі десять років.

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Нагадаємо, у вересні схудлий Кім Чен Ин відвідав парад на честь 73-ї річниці заснування КНДР. Тоді журналісти окремо відзначили, що північнокорейський лідер змінив костюм у стилі творця КНР Мао Цзедуна на світлий костюм у європейському стилі з краваткою.

У серпні повідомлялося, що жителям Північної Кореї заборонили обговорювати здоров'я та зовнішній вигляд Кім Чен Ина після його схуднення.

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