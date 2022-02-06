Велика Британія відправила до України елітний спецназ

Спецпідрозділи допомагають навчати українських спецназівців тактиці боротьби з бойовиками.

Понад 100 британських елітних військових відправили в Україну через побоювання неминучого вторгнення Росії. Спецпідрозділи допомагають навчати українських спецназівців тактиці боротьби з бойовиками, снайперським навичкам та протистояти диверсіям.

Про це повідомляє Mirror.

"До регіону направлено спецпідрозділ Великобританії, щоб допомогти з навчаннями українським військовим. Вони мають широкий набір навичок, які, безсумнівно, будуть дуже корисні українським силам", - йдеться в повідомленні.

Щонайменше 1500 британських військовослужбовців, які пройшли зимову підготовку, також базуються в Естонії, яка межує з Росією.

Тим часом Росія почала обладнати десятки військово-польових госпіталів поблизу свого кордону з Україною, що посилює побоювання щодо неминучого вторгнення. Джерела розвідки стверджують, що лікарі, медсестри та медичні матеріали, включаючи тисячі літрів крові та плазми, прибули в регіон, де бої будуть найбільш інтенсивними.

Нагадаємо, що Російська Федерація зосередила на кордоні приблизно 70% бойової могутності, необхідної їй для повномасштабного вторгнення до України.

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