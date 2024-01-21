В России – атака "украинских беспилотников": что могло стать целью

В РФ — ряд городов оказался под атакой неизвестных беспилотников. В частности, звуки взрывов, по сообщениям соцсетей и мониторинговых каналов, раздались в Орле, Туле и Смоленске.

В мониторинговых каналах сообщается, что, вероятно, речь может идти о "хлопке" из-за прилета украинского БПЛА на территории АО "Щегловский вал" в городе Тула, что в более чем 300+ км от границы с Украиной.

В цехах завода собирают зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Панцирь-С1", а также модернизируют разную бронетехнику.

Информация проверяется и уточняется.

Местные жители в городских чатах сообщают о взрывах и сетуют, что атака неустановленных БПЛА мешают их детям спать.

Между тем, в Министерстве обороны России заявили, что, мол, "средства ПВО" уничтожили еще "три беспилотника" над Смоленской областью.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне заявили о воздушной атаке по Курской области и жалуются, что несколько населенных пунктов остались без электроэнергии и теплоснабжения.

Кроме того, мы ранее информировали, что в оккупированном Мариуполе раздались взрывы. Также была слышна работа ПВО кафиров.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.