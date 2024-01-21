У Росії - атака "українських безпілотників": що могло стати ціллю

У РФ - низка міст опинилося під атакою невідомих безпілотників. Зокрема, звуки вибухів, за повідомленнями соцмереж та моніторингових каналів пролунали у Орлі, Тулі та Смоленську.

У моніторингових каналах повідомляється, що, ймовірно, може йтися про "бавовну" через приліт українського БПЛА на території АТ "Щєгловскій вал" у місті Тула, що за понад 300+ км від кордону з Україною.

У цехах заводу збирають зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1", а також модернізують різну бронетехніку.

Інформація перевіряється та уточнюється.

Місцеві жителі у міських чатах повідомляють про вибухи та нарікають, що атака невстановлених БпЛА, заважають їх дітям спати.

Тим часом у Міністерстві оборони Росії заявили, що, мовляв, "засоби ППО" знищили ще "три безпілотники" над Смоленською областю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни заявили про повітряну атаку по Курській області та скаржаться, що кілька населених пунктів залишились без електроенергії та теплопостачання.

Крім того, ми раніше інформували, що в окупованому Маріуполі пролунали вибухи. Також було чутно роботу ППО окупантів.

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