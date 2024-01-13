У Маріуполі пролунали вибухи: працювала ворожа ППО

У Маріуполі вранці 13 січня пролунали вибухи. Також було чутно роботу ППО окупантів.

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

"Маріуполь. Гучно. Спостерігаємо за роботою ворожої ППО. Причому, знову ППО прямо впритул до житлової забудови (сюрприз). Ох, дарма русня розбурхала зрання всю країну. Бердянськ. Тепер Маріуполь. І це лише ранок", - написав Андрющенко.

Вибухи у Маріуполі 13 січня / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Бердянську вранці 13 січня також пролунали вибухи – в районі комендатури росіян видніється дим.

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