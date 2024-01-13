У Давосі анонсували візит Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі 16 січня.

Про це повідомили організатори заходу, пише "Європейська правда".

Так, Зеленський особисто виступить зі спеціальною промовою на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі".

Разом із ним у панелі братимуть участь виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Швааб та президент ВЕФ Бьорге Бренде.

У Давосі увечері 16 січня також відбудеться відкриття проєкту фонду Пінчука Deciding Your Tomorrow за участі топпосадовців, включно з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Не виключена участь Володимира Зеленському і в цьому заході.

У Давосі також буде премʼєр-міністр Китаю Лі Цян та держсекретар США Ентоні Блінкен.

За даними ЗМІ, Зеленський виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі. Як пишуть журналісти, однією з тем форуму стане війна Росії проти України, але основну увагу приділять конфлікту між Ізраїлем та бойовиками ХАМАСу.

Нагадаємо, Єрмак розкрив, що всередині угоди між Україною та Великою Британією.

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