В Давосе анонсировали визит Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе 16 января.

Об этом сообщили организаторы мероприятия, пишет "Европейская правда".

Так, Зеленский лично выступит со специальной речью на панели "Достижение безопасности и сотрудничества в фрагментированном мире".

Вместе с ним в панели примут участие исполнительный директор Всемирного экономического форума Клаус Швааб и президент ВЭФ Бьорге Бренде.

В Давосе вечером 16 января также состоится открытие проекта фонда Пинчука Deciding Your Tomorrow с участием топ-чиновников, включая президента Польши Анджея Дуду. Не исключено участие Владимира Зеленского и в этом мероприятии.

В Давосе также будет премьер-министр Китая Ли Цян и госсекретарь США Энтони Блинкен.

По данным СМИ, Зеленский выступит со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме. Как пишут журналисты, одной из тем форума станет война России против Украины, но основное внимание уделят конфликту между Израилем и боевиками ХАМАСа.

Напомним, Ермак раскрыл, что внутри соглашения между Украиной и Великобританией.

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