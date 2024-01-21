У РФ - низка міст опинилося під атакою невідомих безпілотників

У ніч на 21 січня 2024 року низку російських міст атакували невідомі безпілотники.

Зокрема, звуки вибухів, за повідомленнями соцмереж та моніторингових каналів пролунали у Орлі, Тулі та Смоленську.

Нібито "працює ППО" росіян.

Пізніше "росЗМІ" заявили, що "засоби ППО" о 23:50 суботи знищили "український безпілотник" над територією Смоленської області. Мовляв, про це заявило Міноборони РФ.

Також нібито "засоби ППО" ввечері у суботу знищили український безпілотник над Тульською областю. Місцева влада повідомляє, що постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни заявили про повітряну атаку по Курській області та скаржаться, що кілька населених пунктів залишились без електроенергії та теплопостачання.

Крім того, ми раніше інформували, що в окупованому Маріуполі пролунали вибухи. Також було чутно роботу ППО окупантів.

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