Повітряний рейд: невідомі безпілотники атакували Смоленську область РФ

У ніч на 21 січня російське Міноборони Росії повідомило про атаки безпілотників на Смоленську область.

У Смоленській області РФ заявили про удари безпілотників. Загалом було дві атаки, під час яких знищили чотири дрони.

Про це повідомили у Міноборони Росії.

Перша атака була близько опівночі. Тоді над російською областю збили один безпілотник. Згодом росіяни заявили, що близько 1:30 за місцевим часом над територією Смоленщини збили ще три дрона.

"Черговими засобами ППО три безпілотні літальні апарати знищено над територією Смоленської області", — йдеться у повідомлені.

Окупанти традиційно в усьому звинувачують Україну.

У Тулі, за свідченнями місцевих жителів, був приліт по оборонному підприємству "Щегловский вал". Це підтверджують джерела "Суспільного" у спецслужбах. Завод, зокрема, виготовляє зенітно-ракетні комплекси Панцир-С.

Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко каже, що росіяни збили не всі безпілотники. Один з них, ймовірно, таки влучив по "Щегловському валу".

Також джерела "Суспільного" підтвердили приліт БПЛА по Смоленську та Орлу.

Нагадаємо, у ніч на 21 січня в Кінгісеппському районі Ленінградської області Росії на нафтовому терміналі компанії "Новатек" сталися два вибухи внаслідок ударів дронів. Перед атаками місцеві мешканці почули звук безпілотників, а влада не могла нічого вдіяти.

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