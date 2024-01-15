В якому стані російська ППО: українська розвідка дала оцінку

Зокрема, росіянами вдалося не просто посилити, а й створити ешелоновану систему ППО в окупованому Криму та на Московському напрямку.

Протягом повномасштабної війни проти України Росія перекинула до Москви та окупованого Криму системи ППО з Далекого Сходу та Північного регіону. Потужність цього повітряного захисту не завжди відповідає заявам росіян.

Про це представник ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький розповів у інтерв’ю "РБК-Україна".

Росія посилила свою ППО

Скібіцький заявив про елемент пропаганди в заявах росіян про те, що вони начебто збивають майже всі повітряні цілі. Однак за час війни РФ дуже посилила свою протиповітряну оборону на багатьох напрямках.

"Це зокрема і окупований Крим, а саме район Керченського мосту – там дуже потужна система ППО. Це Московський напрямок на території Російської Федерації й інші регіони. На вказаних напрямках вдалось не просто посилити, а й створити ешелоновану систему ППО", – розповів представник воєнної розвідки.

Він додав, що росіяни змогли цього досягти за рахунок перекидання зенітно-ракетних та зенітно-артилерійських підрозділів з інших регіонів країни – з Далекого Сходу, з Північного регіону. Тож тепер ці напрямки фактично "оголені" у контексті захисту ППО.

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Ефективність російської ППО

Скібіцький також оцінив ефективність російської ППО.

"Наскільки вона ефективна? Це не завжди так, як розповідає агресор. До того ж усе залежить і від того, наскільки ми вдало плануємо проведення наших операцій, в тому числі з застосуванням безпілотних літальних апаратів і інших типів озброєнь. Ми знаємо, наскільки і в яких регіонах відбулося посилення ППО, де розгорнуті нові системи", – розповів представник ГУР.

Він також поінформував, що найпотужніший комплекс ППО на озброєнні РФ – це С-400. Однак і він не є повністю досконалим.

"Є факти, коли їхнє (російське – ред.) озброєння відмовляє. Той же відомий "Панцир" теж пропускає наші повітряні засоби, які в результаті досягають цілей", – сказав генерал-майор.

До слова, 14 січня з'явилася інформація про збиття російського літака-розвідника А-50 і підбиття літака Іл-22М над Азовським морем. Росіяни кажуть, що судна помилково могла атакувати їхня власна ППО. Водночас військовий експерт Петро Черник припустив, що російські літаки могли бути збиті ракетами або за допомогою авіаційних комплексів.

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