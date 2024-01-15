РФ експериментує з атаками, але безуспішно намагається пробити ППО України – ISW

Російська армія надалі експериментує та адаптує свої атаки ракетами і дронами по Україні у намаганнях пробити її ППО. Однак українські війська адаптувалися до цієї тактики, а санкції погіршують якість ракет і не дозволяють росіянами успішно атакувати.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Автори звіту посилаються на російського блогера, який вказав, що окупанти останнім часом влаштовували атаки по Україні з використанням різних типів ракет, зокрема гіперзвукових балістичних ракет Х-47 "Кинджал". Блогер також заявив, що сили РФ запустили невизначені повітряні приманки та дрони Shahed для обходу української ППО, аби завдати успішних ракетних ударів.

Фахівці ISW спостерігали, як російські війська експериментували з різними комбінаціями ракетних атак та атак безпілотниками, намагаючись пробити захист українських систем ППО, адже Сили оборони України адаптувалися до ворожих ударних схем.

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Аналітики не виключають, що Росія може нарощувати зусилля щодо одержання балістичних ракет з-за кордону. За певних обставин цей тип ракет може успішнішим в ураженні цілей в Україні.

"14 січня речник ВПС України полковник Юрій Ігнат заявив, що санкції, ймовірно, погіршать якість російських ракет. Це може ще більше перешкодити здатності Росії завдати успішної серії ударів по Україні", – йдеться у повідомленні ISW.

Нагадаємо, в ніч проти 13 січня російські війська запустили по Україні 40 ракет. Сили ППО знищили вісім ворожих ракет, ще понад 20 із них не досягли своїх цілей внаслідок активної протидії засобами РЕБ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Збивають ракети без ППО! Ігнат прокоментував прорив України в боротьбі з повітряними цілями РФ

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