Ігнат розповів про можливість місцевих громад закуповувати РЕБ

Керівники певних компаній вже думають про свій особистий захист, щоб захистити свої об’єкти.

Закуповувати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) у цивільних виробників для протидії ворожим ракетам і дронам мають можливість і місцеві громади.

Про це 14 січня заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За слова Ігната, зараз чимало цивільних підприємств долучені до виготовлення систем РЕБ, а також "ведеться активна робота за цим напрямом".

"І це те, що можуть закуповувати місцеві громади, залучати ресурс. Зброю не купиш, і ППО не купиш, але системи РЕБ, зокрема цивільних виробників, якщо вони робочі, — це допомагає зберегти життя. І від дронів працює РЕБ, і може впливати на засоби повітряного нападу противника. Ракета може бути відведена, не долетіти до своєї цілі", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що керівники певних компаній вже думають про свій особистий захист, щоб захистити свої об’єкти. Це вже робиться.

"За цим майбутнє. Не потрібно витрачати дорогі ракети, якщо можна таким чином зупинити ворога", — додав він.

Нагадаємо, ворог завдав ракетних ударів 13 січня. Понад 20 російських ракет не долетіли до цілей завдяки українським засобам радіоелектронної боротьби. В Інституті вивчення війни (ISW) уже заявили, що це може бути переломним моментом для українських можливостей РЕБ.

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