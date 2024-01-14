Губернатор Петербурга назвав несподівану мету війни в Україні: згадав про туалети

Російські військові “добре розуміють, за що воюють” в Україні, бо бачили у місцевих школах гендерно-нейтральні туалети.

Про це заявив губернатор російського міста Санкт-Петербурга Олександр Беглов у Telegram-каналі після зустрічі з пораненими військовими у шпиталі, передає The Moscow Times.

За його словами, учасники війни бачили в Україні туалети, “де замість двох приміщень – для дівчаток та для хлопчиків – три приміщення: для дівчаток, хлопчиків та гендерно-нейтральних”.

Саме тому, вважає губернатор Петербурга, “цим хлопцям не потрібно пояснювати, які цінності ми відстоюємо”.

“З бійцями найлегше розмовляти на політичні теми. Ті, хто з автоматом у руках пройшов українізовану версію Донбасу, добре розуміють, за що ми воюємо”, - написав Беглов.

У відповідь на заяву губернатора депутат законодавчих зборів Санкт-Петербурга Борис Вишневський нагадав, що, "за даними Росстату, чверть росіян не мають централізованої каналізації"” і зауважив, що "важко уявити собі щось гендерно-нейтральніше, ніж дворовий туалет типу “сортир”.

Нагадаємо, на тлі зростання вартості яєць та курятини в Росії у тамтешньому уряді виникла суперечка про майбутнє виробництво їжі. Віцепрем'єрка Вікторія Абрамченко закликала не годувати росіян сараною та личинками мух, як планував віцепрем'єр Денис Мантуров.

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