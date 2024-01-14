Зеленський відвідає Давос: подробиці візиту до Швейцарії

У понеділок, 15 січня, президент України Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Швейцарії, де того ж дня відкривається Всесвітній економічний форум у Давосі.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

У повідомленні підтвердили, що президент Зеленський візьме участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Зокрема, у межах візиту глава держави зустрінеться з головами обох палат парламенту, лідерами партій та президенткою Швейцарії Віолою Амгерд.

Раніше у Давосі офіційно анонсували візит президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Швейцарія, відома своєю позицією нейтралітету щодо будь-яких військових конфліктів, підтримує українську "Формулу миру" й готова стати медіатором.

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