Ще одна країна неочікувано підтримала українську "Формулу миру"

Швейцарія підтримала "Формулу миру" президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн в інтерв'ю Укрінформу.

"Швейцарія підтримує ініціативу президента Зеленського щодо Формули миру як засіб досягнення справедливого та тривалого миру. І ми вирішили приєднатися до робочої групи з підтвердження закінчення війни, оскільки вважаємо, що Швейцарія може поділитися певним досвідом і експертними напрацюваннями щодо посередництва у перемовинах або правових положень припинення вогню", - розповів дипломат.

Водночас посол Швейцарії зазначив, що Україна сама вирішуватиме, коли сідати за стіл переговорів із РФ.

"У принципі, будь-який збройний конфлікт закінчується переговорами, але, звісно, зрештою Україна сама вирішуватиме, як і коли вона хоче вступати у переговори з Росією. Швейцарія готова надати свої послуги, якщо сторони цього побажають", - сказав Бауманн.

Таким чином країна заявила про ймовірність стати медіатором у цій ситуації. Ця роль допомагає структурувати переговорний процес, ставить правильні запитання і підтримує учасників, але водночас він не дає жодних порад і намагається не впливати на змістовну сторону вирішення спору. Сторони спору самі виробляють рішення, які їх влаштують і які вони потім будуть виконувати. Саме такі послуги пропонує Швейцарія.

Нагадаємо, Швейцарія надає допомогу громадянам України, які були змушені були покинути домівку через війну. Біженці можуть в’їжджати до Швейцарії без біометричного паспорта та візи і перебувати в країні без реєстрації протягом 90 днів. Потім біженці можуть отримати статус тимчасового захисту — статус S. Сайт ТСН.ua раніше розповів, яку допомогу надають українцям у Швейцарії.

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