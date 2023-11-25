Швейцарія надасть Україні пакет допомоги на 100 млн євро

Кошти для України будуть виділені протягом наступних кількох років.

Швейцарія передасть Україні пакет допомоги на суму 100 млн євро, в який увійдуть засоби для розмінування території та продукти харчування.

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Про це повідомив президент Швейцарії Алан Берсе на спільній пресконференції з президентами України, Латвії та премʼєр-міністром Литви, інформує РБК-Україна.

"Ми за пріоритет вважаємо гуманітарне розмінування в Україні, а це має безпосередньо вплив на покращення продовольчої безпеки. Ми ухвалили рішення виділити додатковий пакет на 100 мільйонів швейцарських франків (трохи більше ніж 103 млн євро, - ред.)", - заявив він.

Персе заявив, що кошти для України будуть виділені протягом наступних кількох років.

"Це дасть змогу посилити нашу участь у вирішенні аспектів розмінування і продуктів, а також сприятиме експорту зернових з України", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Швейцарії Аленом Берсе.

Крім того, ми раніше інформували, що Швейцарія передасть Німеччині Leopard 2 за умови, що їх не отримає Україна.

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