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Зеленський зустрівся з президентом Швейцарії: що обговорили

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Зеленський зустрівся з президентом Швейцарії: що обговорили

Президент України з президентом Швейцарії

Президент Швейцарії прибув до України у 90-ті роковини Голодоморів.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Швейцарії Аленом Берсе, який сьогодні, 25 листопада, прибув із візитом до Києва.

Про це йдеться на офіційній сторінці президента у телеграм-каналі.

Як повідомив глава держави, лідери обговорили питання гуманітарного розмінування, використання заморожених прибутків з активів країни-агресора, Формулу миру.

"Цінуємо допомогу, яку надає Швейцарія для відновлення інфраструктурних об’єктів України. Дякую за гуманітарну підтримку нашої держави, наших людей", - написав Зеленський.

Що передувало

До України прибув президент Швейцарії Ален Берсе. У нього запланована зустріч з Володимиром Зеленським.

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Дата публікації
Перегляди
242
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