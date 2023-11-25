Зеленський зустрівся з президентом Швейцарії: що обговорили

Президент Швейцарії прибув до України у 90-ті роковини Голодоморів.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Швейцарії Аленом Берсе, який сьогодні, 25 листопада, прибув із візитом до Києва.

Про це йдеться на офіційній сторінці президента у телеграм-каналі.

Як повідомив глава держави, лідери обговорили питання гуманітарного розмінування, використання заморожених прибутків з активів країни-агресора, Формулу миру.

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"Цінуємо допомогу, яку надає Швейцарія для відновлення інфраструктурних об’єктів України. Дякую за гуманітарну підтримку нашої держави, наших людей", - написав Зеленський.

Що передувало

До України прибув президент Швейцарії Ален Берсе. У нього запланована зустріч з Володимиром Зеленським.

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