Зеленський зустрівся з президентом Швейцарії: що обговорили

Президент Швейцарії прибув до України у 90-ті роковини Голодоморів.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Швейцарії Аленом Берсе, який сьогодні, 25 листопада, прибув із візитом до Києва.
Про це йдеться на офіційній сторінці президента у телеграм-каналі.
Як повідомив глава держави, лідери обговорили питання гуманітарного розмінування, використання заморожених прибутків з активів країни-агресора, Формулу миру.
"Цінуємо допомогу, яку надає Швейцарія для відновлення інфраструктурних об’єктів України. Дякую за гуманітарну підтримку нашої держави, наших людей", - написав Зеленський.
Що передувало
До України прибув президент Швейцарії Ален Берсе. У нього запланована зустріч з Володимиром Зеленським.
Читайте також: