Зеленский встретился с президентом Швейцарии: что обсудили

Президент Швейцарии прибыл в Украину в 90-ю годовщину Голодоморов.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Швейцарии Аленом Берсе, который сегодня, 25 ноября, прибыл с визитом в Киев.
Об этом говорится на официальной странице президента в телеграмм-канале.
Как сообщил глава государства, лидеры обсудили вопросы гуманитарного разминирования, использования замороженных доходов из активов страны-агрессора, Формулу мира.
"Ценим помощь, которую оказывает Швейцария для восстановления инфраструктурных объектов Украины. Спасибо за гуманитарную поддержку нашего государства, наших людей", — написал Зеленский.
Что предшествовало
В Украину прибыл президент Швейцарии Ален Берсе. У него запланирована встреча с Владимиром Зеленским.
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