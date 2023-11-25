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Мальчик, похищенный террористами ХАМАСа, встретился с отцом – щемящее видео

Мальчик, похищенный террористами ХАМАСа, встретился с отцом – щемящее видео

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
541
Время на прочтение
1 мин
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Мальчик, похищенный террористами ХАМАСа, встретился с отцом – щемящее видео

Охад Мондер, освобожденный из плена террористов ХАМАСа/Скриншот

Ребёнка вернули домой.

Мальчик, увлеченный палестинскими боевиками, встретился со своей семьей. Его освободили в рамках договоренностей между Израилем и ХАМАСом о временном перемирии и обмене пленными.

Эмоциональное видео обнародовал BILD.

Ребенок, похищенный террористами ХАМАСа, встретился с семьей

Ребенок, похищенный террористами ХАМАСа, встретился с семьей

Подробности

Как отмечается, террористы ХАМАСа взяли в заложники 9-летнего Охада Мондера 7 октября. Мальчик тогда гостил у бабушки и дедушки на юге Израиля. Ребенок находился в Секторе Газа почти 50 дней.

Охада осмотрели медики и передали родителям. Он встретился со своим отцом в больничном коридоре.

Напомним, в рамках 4-дневного перемирия ХАМАС освободил 13 заложников. Они находятся на территории Израиля.

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Дата публикации
Просмотры
541
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