Мальчик, похищенный террористами ХАМАСа, встретился с отцом – щемящее видео

Ребёнка вернули домой.
Мальчик, увлеченный палестинскими боевиками, встретился со своей семьей. Его освободили в рамках договоренностей между Израилем и ХАМАСом о временном перемирии и обмене пленными.
Эмоциональное видео обнародовал BILD.
Подробности
Как отмечается, террористы ХАМАСа взяли в заложники 9-летнего Охада Мондера 7 октября. Мальчик тогда гостил у бабушки и дедушки на юге Израиля. Ребенок находился в Секторе Газа почти 50 дней.
Охада осмотрели медики и передали родителям. Он встретился со своим отцом в больничном коридоре.
Напомним, в рамках 4-дневного перемирия ХАМАС освободил 13 заложников. Они находятся на территории Израиля.
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