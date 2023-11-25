Хлопчик, якого викрали терористи ХАМАСу, зустрівся із батьком – щемливе відео

Хлопчик, захоплений палестинськими бойовиками, зустрілася зі своєю сім'єю. Його звільнили у межах домовленостей між Ізраїлем та ХАМАСом про тимчасове перемир'я й обмін полоненими.

Емоційне відео оприлюднив BILD.

Дитина, яку викрали терористи ХАМАСу, зустрілася із сім'єю

Подробиці

Як зазначається, терористи ХАМАС взяли в заручники 9-річного Охада Мондера 7 жовтня. Хлопчик тоді гостював у бабусі та дідуся на півдні Ізраїлю. Дитина перебувала в Секторі Гази майже 50 днів.

Охада оглянули медики та передали батькам. Він зустрівся зі своїм батьком у лікарняному коридорі.

Нагадаємо, у межах 4-денного перемир'я ХАМАС звільнив 13 заручників. Вони перебувають на території Ізраїлю.

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