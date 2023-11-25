Які ціни на оренду квартир в Дніпрі: експерт з нерухомості розповів

Експерт з нерухомості розповів, які зараз ціни на оренду.

У Дніпрі ціни на оренду піднялися через бум на початку повномасштабної війни і тримаються за рахунок переселенців.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів президент Асоціації фахівців із нерухомості Юрій Піта.

“З Донецької області туди переїжджають, Запоріжжя, Кривий Ріг. У Дніпрі все ж таки спокійніше. Попит тримається, тому ціни не опускаються. Однокімнатна 7 000 — 8 000 грн у середньому може коштувати. Близько 10 000 грн — двокімнатна. Ціни десь на 20% менші, ніж столичні”, — розповів експерт з нерухомості.

Середня ціна оренди квартири у Дніпрі зараз становить 11 000 грн. За даними m2bomber.com, найчастіше двокімнатні квартири здаються за 7 800 грн. Трикімнатні — 10 800 грн, 9 000 грн і 15 000 грн. Про однокімнатні квартири дані відсутні.

Найдешевше орендувати квартиру можна в Індустріальному районі Дніпра, в середньому за 7 000 грн. Найдорожче в Центральному — 11 250 грн. В інших районах міста ціни такі:

Новокодацький — 8 000 грн

Чечелівський — 8 500 грн

Соборний — 9 500 грн

Амур-Нижньодніпровський — 9 500 грн

Шевченківський — 10 750 грн

Нагадаємо у Дніпрі стався мовний скандал. Викладачка вимагала від студентки говорити російською і "послала" її до Львова.

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