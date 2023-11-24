Сколько украинцев эвакуировано из Сектора Газа: в МИД ответили

Наше государство делает все возможное для спасения своих граждан.

В течение суток из Газы в Египет вывезено 8 граждан Украины, а 26 граждан сегодня доставлены чартерным рейсом из Египта в Молдову. Наши дипломаты оказали им содействие в переезде в Украину.

Об этом ТСН.ua сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

Сколько украинцев эвакуировано

Всего за первый этап эвакуации Украине удалось вывести из Газы 259 человек.

"Мы благодарны Египту, Израилю, Катару и другим партнерам за их поддержку", – отметил дипломат.

В настоящее время усилия МИД Украины по помощи гражданам в Секторе Газы находятся на особом контроле министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Напомним, в ГУР показали первые фото эвакуации украинцев из Сектора Газа. В основном вывезены женщины и дети.

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