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Швейцария предоставит Украине пакет помощи на 100 млн евро

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Швейцария предоставит Украине пакет помощи на 100 млн евро

Флаг Швейцарии / Фото: Shutterstock

Средства для Украины будут выделены в течение следующих нескольких лет.

Швейцария передаст Украине пакет помощи на сумму 100 млн. евро, в который войдут средства для разминирования территории и продукты питания.

Об этом сообщил президент Швейцарии Алан Берсе на совместной пресс-конференции с президентами Украины, Латвии и премьер-министром Литвы, информирует РБК-Украина.

"Мы приоритетом считаем гуманитарное разминирование в Украине, а это оказывает непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности. Мы приняли решение выделить дополнительный пакет на 100 миллионов швейцарских франков (чуть более 103 млн евро, — ред.)", — заявил он.

Персе заявил, что средства для Украины будут выделены в течение следующих нескольких лет.

"Это позволит усилить наше участие в решении аспектов разминирования и продуктов, а также будет способствовать экспорту зерновых из Украины", — подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Швейцарии Аленом Берсе.

Кроме того, мы ранее информировали, что Швейцария передаст Германии Leopard 2 при условии, что их не получит Украина.

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Дата публикации
Просмотры
206
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