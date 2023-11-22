Швейцария передаст Германии Leopard 2 при условии, что их не получит Украина

Берлин не будет посылать эти танки Киеву.

Швейцария экспортирует обратно в Германию 25 списанных танков Leopard 2. Это произошло на фоне долгих споров о том, нарушит ли этот шаг нейтралитет страны. Снабжение позволит немецкой армии восполнить дефицит в собственных резервах, возникший после отправки тяжелой бронетехники Украине.

Об этом пишет Financial Times.

Отправка состоялась при условии, что Берлин не посылает эти машины Киеву.

"Такая юридическая формулировка позволила наконец выйти из тупика, появление которого разозлило многих соседей Швейцарии и спровоцировало публичную словесную перепалку", — пишет издание.

Германия же заверила, что будет закрывать свои пробелы.

В настоящее время на вооружении швейцарских вооруженных сил находятся 134 модернизированных танка Leopard 2 и еще 96 законсервированных машин, хранящихся в Италии. Союзники Киева отчаянно пытаются собрать требуемое количество танков для армии Украины.

К середине ноября Германия смогла отправить Украине лишь 30 танков Leopard 2. При этом в июне Берн заблокировал предложение европейских государств купить часть танков в Ruag на коммерческих условиях, отремонтировать их и отправить в Украину.

В Швейцарии свое решение объяснили собственным законодательством, ограничивающим продажу оружия, а также строгим толкованием нейтралитета.

Также читайте Бои за Авдеевку: начальник ГВА опроверг российские фейки о ситуации вокруг города

"Швейцария переживает самый плохой кризис со времен Второй мировой войны. Ей приходится разбираться с тем, что на самом деле означает нейтралите", — сказал в марте посол США в Берне Скотт Миллер.

По его мнению, решение швейцарского правительства заблокировать экспорт оружия союзникам было ошибкой. При этом американский дипломат добавил, что "Швейцария не может называть себя нейтральной и разрешать одной из сторон использовать ее законы для собственной выгоды".

Напомним, что Европейский Союз представил государствам-членам план предоставления Украине долгосрочных обязательств по безопасности.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.