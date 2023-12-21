Очільник СБУ пообіцяв росіянам "сюрпризи": "бавовна" горітиме далі

Українські спецслужби "готують сюрпризи" для російських загарбників. Наступного року у планах - посилення розвідувальних операцій та здійснення диверсійних ударів як по об'єктах ворогу у тимчасово окупованих регіонах, так і на території самої Росії.

Про це заявив очільник Служби безпеки України Василь Малюк, повідомляє видання Politico.

"Ми не можемо розголошувати наші плани. Вони повинні залишатися шоком для ворога. Готуємо сюрпризи. Окупанти повинні розуміти, що сховатися не вийде. Ми всюди знайдемо ворога", - наголосив Малюк.

Він наголошує, що таким чином Україна хоче наблизити війну якомога ближче до Кремля. Голова СБУ ухилився від конкретики щодо цілей. Втім, натякнув, що йдеться про цілі матеріально-технічного забезпечення та військові засоби на тимчасово окупованих територіях.

"Ми завжди шукаємо нові рішення. Значить, "бавовна" горітиме далі", - висловився Малюк.

Оскільки бойові дії на лінії фронту останнім часом просуваються не так швидко, то дії української Служби безпеки не тільки підвищують моральний дух українців, але й завдають шкоди бойовим можливостям Росії.

"СБУ завдає прицільних точкових ударів. Встромляємо ворогу голкою прямо в серце. Кожна наша спецоперація має певну мету і дає свій результат. Все це в комплексі ускладнює можливості Російської Федерації для ведення війни та наближає нашу перемогу", - наголосив Малюк.

За його словами, зокрема, увагу приділятимуть анексованому Криму і Чорному морю.

Нагадаємо, що морські надводні дрони SeaBaby успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер "SIG".

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