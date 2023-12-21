Як війна вплинула на підготовку до вступу до ВНЗ за кордоном

Повномасштабне вторгнення спричинило значні зміни у сфері освіти, зокрема й в підготовці до вступу до закордонних ВНЗ. Діана Хоменко, експертка з освіти за кордоном компанії STUDY.UA, розказала, як змінився процес зарахування, а також поділилась основними аспектами підготовки до вступу для українців в умовах війни.

Експертка наголосила, що глобально всі процеси затягнулися та мають певні особливості, тому на підготовку потрібно закладати більше часу, ніж раніше. На це вплинули наступні фактори: неможливість складання мовних іспитів в Україні, закриті візові центри та подання на візу здебільшого через Польщу.

3 основні кроки підготовки до вступу в сучасних умовах

Якщо раніше процес вступу до закордонних університетів був досить регламентованим і зрозумілим для українців, з початком війни зарахування стало максимально персоналізованим. Сьогодні українці знаходяться в різних частинах світу та мають різні стартові дані. Щоб отримати безкоштовну експертну консультацію з підготовки до вступу, залишайте заявку.

Наприклад, один абітурієнт має тимчасовий прихисток у Європі, інший — планує отримувати студентську візу, живучи в Україні. Тобто кожен український студент готується до вступу за індивідуальним планом, залежно від того, у якій країні хоче вчитися, який хоче обрати університет і яку навчальну програму.

Глобально процес вступу поділяється на такі частини:

1) зарахування до вищого навчального закладу;

2) розв'язання візових питань, отримання студентської візи;

3) підготовка до виїзду й організаційні питання.

Крок 1. Вибір країни, університету та спеціальності

Перше, що необхідно зробити, — визначитися зі спеціальністю, країною та університетом.

Спеціальність. Часто трапляється, що абітурієнт зовсім не розуміє, ким хоче стати. У такому разі допомагає профорієнтація: робота з психологом і проходження спеціального тестування, щоб визначитися з напрямом навчання.

Країна. При виборі країни рекомендується відштовхуватися вже від обраної спеціальності. Наприклад, якщо інтереси дитини — сфера ІТ, експерти STUDY.UA пропонують розглядати Ірландію або Нідерланди. Університети цих країн надають якісні знання в IT-галузі та відкривають перспективні можливості.

Вибираючи країну, важливо враховувати такі фактори:

— різницю в системах освіти;

— рівень життя;

— менталітет;

— клімат;

— вартість проживання й навчання.

Університет. За кордоном немає такої практики як в Україні — подаватися відразу до 20 ВНЗ, тому необхідно вибрати один заклад, з яким і розпочнеться процес зарахування.

STUDY.UA співпрацюють з 330 університетами світу, знають їхні вимоги до кандидатів, тому, якщо після консультації спеціалісти розуміють, що учень має високі шанси потрапити до того чи іншого ВНЗ, пропонують саме цей заклад та розробляють індивідуальний план вступу для абітурієнта.

Вступна кампанія за кордоном розпочинається і закінчується набагато раніше, ніж в Україні. Експерти рекомендують вибрати навчальний заклад напочатку 11 класу школи. Жовтень — грудень — це ідеальний запас часу, щоб потім встигнути скласти іспит IELTS та отримати студентську візу в третіх країнах, адже наразі це неможливо зробити в Україні.

Крім того, сьогодні в університетах Європи значно збільшилась кількість студентів з України. Через високий попит з боку українців деякі навчальні програми набирають достатню кількість учнів і закриваються набагато швидше, ніж це було раніше.

Щоб отримати консультацію щодо вибору країни, університету та спеціальності, переходьте за посиланням.

Крок 2. Візові питання та підготовка документів

Після вибору університету розпочинається процес підготовки документів й отримання студентської візи.

Основний пакет документів для зарахування:

1. Міжнародний сертифікат з англійської мови.

Результат тесту IELTS має бути не нижче 6 балів. Проте IELTS можна перескласти, тестування проводиться 2–3 рази на місяць у кожній країні.

2. Фінансові документи, що підтверджують, що студент може оплатити навчання.

3. Мотиваційний лист та інші документи, які запитує конкретний ВНЗ.

При підготовці також важливо зосередитися на академічних навичках: умінні писати есе й мотиваційні листи, конспектувати та читати англійською.

4. Атестат про повну загальну середню освіту. Якщо на момент подачі документів учень ще не отримав атестат, потрібні оцінки за останні три роки. Так викладачі спрогнозують майбутні оцінки в атестаті та можуть надати безумовне зарахування.

У міжнародній системі освіти існують безумовне та умовне зарахування. Умовне вказує на необхідність виконання деяких умов, наприклад, надіслати атестат або результати IELTS, щоб отримати безумовне.

STUDY.UA супроводжує клієнта та допомагає оформити необхідні документи для зарахування. Освітній експерт складає індивідуальний чекліст документів під конкретні дедлайни університету. Щоб отримати консультацію, переходьте за посиланням.

Крім вищезазначених документів, потрібна студентська віза або, у воєнній реальності, прихисток у конкретній країні. З огляду на те, що сьогодні українські студенти знаходяться в різних країнах та мають різні умови, процес зарахування став більш персоналізованим.

Експертка з освіти за кордоном прокоментувала, як нині українці отримують візи для навчання в окремих країнах

Канада зазнала найбільше змін, особливо з точки зору попиту на навчання серед українців. Канада була однією з перших країн, яка підтримала українських студентів і запустила програму Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET). Програма дозволяла отримати статус тимчасового резидента та, крім інших можливостей, вступати до навчальних закладів країни. 15 липня 2023 року CUAET закрилась.

Проте це не єдиний спосіб вступити до університету Канади. Для тих студентів, які не скористалися CUAET, освітня компанія STUDY.UA рекомендує подати документи на студентську візу через сертифікованого іміграційного консультанта.

Отримання канадської візи досить довге та може тривати до 3 місяців. Однак процедура подачі документів здійснюється онлайн, і коли абітурієнти отримують схвалення, їм потрібно лише вислати паспорт на вклейку візи, що значно спрощує процес.

США. Сьогодні українські студенти не можуть подаватися на американську візу в Києві, як це було раніше. Замість цього потрібно їхати до інших країн на співбесіду: до Польщі, Італії, Німеччини, Литви тощо. Це вимагає завчасного планування, адже необхідно звертатися в центри та шукати вільні слоти для інтерв’ю для нерезидентів країни.

Результат з вклеєною візою в паспорт очікують протягом 3–5 робочих днів. Такий процес виглядає досить складно, проте, з досвіду STUDY.UA, майже 100% клієнтів одразу отримали американську візу. Якщо була відмова, подавалися другий раз, і отримували візу. До війни відсоток відмов був вищим.

Також у США існує програма United for Ukraine, яка досі діє. Програма не є такою масовою, як була CUAET, подача заявки складніше, оскільки необхідно знайти спонсора у США — фінансового гаранта при переїзді.

У Великій Британії візові особливості мають багато спільного з тими, що діють у Канаді. Подаватися можна онлайн і, після схвалення, надіслати паспорт на вклейку студентської візи.

У країнах Європи візовий момент загалом значно полегшився. У більшості країн студенти можуть навчатися, отримавши прихисток. Наприклад, в Ірландії учні можуть подаватися на тимчасовий захист вже по приїзду.

Однак у Європі існує велика кількість нюансів. Багато індивідуальних кейсів, коли, скажімо, українці вже мають прихисток в одній країні, але хочуть навчатися в іншій, і ця країна не надає тимчасовий захист тим, хто вже отримав в іншому місці.

Кожна країна має свої тонкощі для отримання студентської візи, за якими необхідно постійно слідкувати через часті зміни в умовах для українців. Щоб полегшити цей процес, важлива допомога та консультація освітніх спеціалістів. Спеціалісти STUDY.UA розглядають кожен випадок індивідуально, консультують щодо необхідних документів для отримання візи та допомагають на всіх етапах підготовки.

Крок 3. Підготовка до виїзду за кордон: організаційні питання

Після підтвердження місця у вищому навчальному закладі потрібно вибрати та забронювати житло.

Зазвичай закордонні ВНЗ пропонують такі варіанти проживання:

Місцева родина, яка приймає студентів; Студентська резиденція. Схожа на гуртожиток, проживання може бути як одномісним, так і спільним на декількох студентів.

Також існують випадки, коли деякі університети Європи взагалі не пропонують проживання, або коли вільні місця в резиденціях закінчуються занадто швидко. Тому житловим питання також потрібно займатися завчасно, щоб встигнути знайти та забронювати місце.

Висновки

Шлях від вибору країни, університету до підготовки документів та отримання візи завжди був складним для абітурієнтів. Сьогодні українські студенти мають адаптуватися під сучасну реальність та бути ще більш гнучкими, ніж це було раніше. На підготовку потрібно закладати час і не чекати на швидкі результати, особливо якщо це робити самостійно.

STUDY.UA — експерт в галузі підготовки до вступу за кордон вже понад 20 років. Компанія гарантовано зараховує до 330 партнерських університетів у 10 країнах світу. Спеціалісти підтримують українських абітурієнтів на кожному етапі підготовки: розробляють індивідуальну стратегію вступу до конкретного ВНЗ, допомагають оформити документи й отримати візу та надають програму сапорту дитини в перший рік навчання за кордоном.