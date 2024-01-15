РФ экспериментирует с атаками, но безуспешно пытается пробить ПВО Украины – ISW

Российская армия дальше экспериментирует и адаптирует свои атаки ракетами и дронами по Украине в попытках пробить ее ПВО. Однако украинские войска адаптировались к этой тактике, а санкции ухудшают качество ракет и не разрешают россиянам успешно атаковать.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Авторы отчета ссылаются на российского блогера, указавшего, что оккупанты в последнее время устраивали атаки по Украине с использованием различных типов ракет, в частности гиперзвуковых баллистических ракет Х-47 "Кинжал". Блогер также заявил, что силы РФ запустили неопределенные воздушные приманки и дроны Shahed для обхода украинской ПВО, чтобы нанести успешные ракетные удары.

Специалисты ISW наблюдали, как российские войска экспериментировали с разными комбинациями ракетных атак и атак беспилотниками, пытаясь пробить защиту украинских систем ПВО, ведь Силы обороны Украины адаптировались к вражеским ударным схемам.

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Аналитики не исключают, что Россия может наращивать усилия по получению баллистических ракет из-за границы. При определенных обстоятельствах этот тип ракет может быть более успешным в поражении целей в Украине.

"14 января спикер ВВС Украины полковник Юрий Игнат заявил, что санкции, вероятно, ухудшат качество российских ракет. Это может еще больше помешать способности России нанести успешную серию ударов по Украине", – говорится в сообщении ISW.

Напомним, в ночь на 13 января российские войска запустили по Украине 40 ракет. Силы ПВО уничтожили восемь вражеских ракет, еще более 20 из них не достигли своих целей в результате активного противодействия средствами РЭБ.

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