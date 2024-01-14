Выведение из строя 20 ракет с помощью РЕБ: эксперт о том, действительно ли можно говорить о переломе

По мнению военного эксперта из Израиля, пока рано говорить о переломе в войне. Важно, чтобы такие действия были системными.

В ходе утренней атаки 13 января более 20 российских ракет не долетели до целей благодаря украинским средствам радиоэлектронной борьбы. В Институте изучения войны (ISW) уже заявили, что это может быть переломным моментом для украинских возможностей РЭБ.

Так ли это, объяснил "24 канала" военный эксперт из Израиля Давид Гендельман.

"Нужно подчеркнуть, что средства РЭБ не могут полностью ликвидировать все системы наведения ракет, например, если даже удается заглушить спутниковую систему наведения, то ракета может идти по другим системам", – сказал Гендельман.

Он пояснил, что РЭБ, конечно, усложняет ориентировку, но даже если воздушная цель сбилась с курса, то она не исчезает в воздухе, а куда-то упадет. Если это будет в жилой местности, то последствия могут быть трагичны. Польза в том, что, возможно, воздушная цель не достигнет цели.

По мнению военного эксперта из Израиля, пока рано говорить о переломе в войне. По его словам, важно, чтобы такие действия были системными, потому что одноразовое применение еще ни о чем не говорит.

"Из одного раза никаких выводов сделать нельзя, так что посмотрим, как это будет действовать во время последующих атак, которые, скорее всего, будут. Вряд ли россияне сразу же прекратят ракетные обстрелы", — отметил Давид Гендельман.