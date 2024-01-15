Генштаб сообщил, где враг наиболее активно атаковал за прошедшие сутки

За прошедшие сутки на фронте произошло 94 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили три атаки противника в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 14 атак врага у Макеевки, Белогоровки Луганской области и Верхнекаменского Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак оккупантов вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 14 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага недалеко от Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 16 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

В Запорожском направлении украинские защитники отбили 10 атак врага возле Красного, западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмовых действий на позиции украинских защитников.

Потери врага

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и 2 состава боеприпасов противника.

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