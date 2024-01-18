В РФ заявили, что сбили дрон над Ленинградской областью: куда он целился

Минобороны России впервые с начала полномасштабной войны против Украины сообщило о сбитии беспилотника над Ленинградской областью.

Об этом также сообщают российские телеграм-каналы.

В Минобороны России отчитались о нейтрализации дрона над Ленинградской областью в ночь на 18 января. Это произошло около 1:30. Конкретный район перехвата не уточняется.

Отметим, ведомство заявило о перехвате беспилотника над этим регионом впервые с начала полномасштабной войны против Украины.

Российские паблики указывают, что обломки БПЛА обнаружили на территории АО "Петербургский нефтеналивной терминал". Инфраструктура порта не получила повреждений, пострадавших нет. Обломки дрона также могут быть в Финском заливе в 5 км от терминала.

Предварительно установлено, что беспилотник был самолетного типа с размахом крыльев 6 м и поршневым двигателем.

Напомним, ранее 18 января в РФ заявили, что ночью беспилотник пытался атаковать Москву, но был сбит силами ПВО.

Читайте также: