Гороскоп на 18 января для всех знаков Зодиака: день, который несет серьезные испытания на прочность

День, который, как правило, несет серьезные испытания на прочность, пройдя через которые, можно почувствовать себя победителем.

Разумеется, для этого необходимо будет сдать жизненный или профессиональный экзамен на отлично, только такой результат позволит вырасти в собственных глазах и, как следствие, повысить самооценку. Он также откроет серьезную перспективу – позволит изменить свою жизнь к лучшему, так что стоить постараться – победа стоит того.

Овен

День благоприятен для очищения – как морального, так и физического: имеет смысл избавиться от мыслей и убеждений, которые уже не соответствуют вашему мировоззрению, и сесть на детокс-диету.

Телец

Новые начинания довольно быстро принесут не только солидные дивиденды, но и известность в профессиональных кругах, так что не стоит терять драгоценное время, а вместе с ним и счастливый шанс.

Близнецы

Успеха смогут добиться те представители знака, которые будут придерживаться заранее составленного плана, не пропуская ни одного из его пунктов и ни на шаг не отступая от них.

Рак

День обещает удачу во всех жизненных сферах, но особенно стоит обратить внимание на финансовую: велика вероятность получить предложение о сотрудничестве, которое принесет солидную прибыль.

Лев

День благоприятен для встреч с друзьями или родственниками – особенно теми, кого вы давно не видели: общение с ними принесет массу приятных эмоций – не стоит от них отказываться.

Дева

Человек, с которым вы – во многом по собственной вине – умудрились поссориться, выкажет пожелание помириться: желательно дать себе – и ему – шанс на возобновление отношений с чистого листа.

Весы

День благоприятен для давно назревших перемен – как профессиональных, так и житейских: самое главное в этом отношении – сделать первый шаг, дальше двигаться к поставленной цели будет гораздо легче.

Скорпион

На работу надо заниматься выполнением своих непосредственных обязанностей, не встречая в споры – и ссоры – со своими коллегами: зачем тратить время и силы на то, что не имеет никакого значения?

Стрелец

Начав работу над важной задачей, которая на первый взгляд может показаться вам неразрешимой, подумайте о том, кто может помочь вам в этом деле – среди ваших знакомых такие "волшебники" найдутся.

Козерог

День благоприятен для того, чтобы проанализировать поступки, совершенные в последнее время, и сделать из них выводы – это поможет вам учесть ошибки и понять, как лучше действовать дальше.

Водолей

В споре далеко не всегда рождается истина – зачастую он становится причиной серьезного конфликта, который рассорит вас с близким человеком: возможно, вместо того, чтобы идти на принцип лучше уступить?

Рыбы

Вам не удастся проанализировать ситуацию, учтя все доводы за и против, поэтому решение, принятое на основе таких размышлений, скорее всего, окажется ошибочным – его стоит отложить на некоторое время.

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