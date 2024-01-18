Курс валют на 18 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 18 января. Стоимость доллара – 37,89 – на 3 коп. меньше курса предыдущего дня. Евро тем временем потерял еще 7 коп., а злотый – 4 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 37,89 грн (-3 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,21 грн (-7 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,37 грн (-4 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,90 – 38,50 грн

"Сбербанк" — 37,90 — 38,55 грн

"ПУМБ" – 38,00 – 38,60 грн

"Укрсиббанк" – 37,85 – 38,65 грн

"Укрэксимбанк" – 37,90 – 38,60 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,20 – 42,20 грн

"Сбербанк" — 41,60 — 42,35 грн

"ПУМБ" – 41,60 – 42,30 грн

"Укрсиббанк" – 41,20 – 42,30 грн

"Укрэксимбанк" – 41,55 – 42,35 грн

Курс злотого в банках

"Сбербанк" — 9,33 — 9,73 грн

"ПУМБ" – 9,00 – 9,70 грн

"Укрэксимбанк" – 9,30 – 9,65 грн

"ПУМБ" – 9,40 – 9,80 грн

Как сообщалось, в Украине пособие на ребенка увеличится на тысячу гривен. Помощь от государства после рождения малыша в 2024 году будет составлять 41 280 гривен, но полную сумму родителям не предоставляют сразу.

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