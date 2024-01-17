Курс валют на 17 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Доллар прибавил в цене, другая валюта стремительно снизилась.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 17 января. Стоимость доллара – 37,92 – на 6 коп. больше курса предыдущего дня. Евро тем временем потерял 19 коп., а злотый — 9 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 37,92 грн (+6 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,28 грн (-19 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,41 грн (-9 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,95 – 38,55 грн

"Ощадбанк" – 38,00 – 38,80 грн

"ПУМБ" – 38,00 – 38,60 грн

"Укрсиббанк" – 37,90 – 38,70 грн

"Укрэксимбанк" – 38,00 – 38,70 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,40 – 42,40 грн

"Сбербанк" — 42,00 — 42,65 грн

"ПУМБ" – 41,60 – 42,30 грн

"Укрсиббанк" – 41,45 – 42,55 грн

"Укрэксимбанк" – 41,85 – 42,65 грн

Курс злотого в банках

"Сбербанк" — 9,45 — 9,85 грн

"ПУМБ" – 9,10 – 9,80 грн

"Укрэксимбанк" – 9,30 – 9,65 грн

"ПУМБ" – 9,40 – 9,80 грн

Как сообщалось, в Украине пособие на ребенка увеличится на тысячу гривен. Помощь от государства после рождения малыша в 2024 году составит 41 280 гривен, но полную сумму родителям не предоставляют сразу.

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