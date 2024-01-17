Курс валют на 17 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Доллар прибавил в цене, другая валюта стремительно снизилась.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 17 января. Стоимость доллара – 37,92 – на 6 коп. больше курса предыдущего дня. Евро тем временем потерял 19 коп., а злотый — 9 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 37,92 грн (+6 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 41,28 грн (-19 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,41 грн (-9 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 37,95 – 38,55 грн
- "Ощадбанк" – 38,00 – 38,80 грн
- "ПУМБ" – 38,00 – 38,60 грн
- "Укрсиббанк" – 37,90 – 38,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 38,00 – 38,70 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 41,40 – 42,40 грн
- "Сбербанк" — 42,00 — 42,65 грн
- "ПУМБ" – 41,60 – 42,30 грн
- "Укрсиббанк" – 41,45 – 42,55 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,85 – 42,65 грн
Курс злотого в банках
- "Сбербанк" — 9,45 — 9,85 грн
- "ПУМБ" – 9,10 – 9,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,30 – 9,65 грн
- "ПУМБ" – 9,40 – 9,80 грн
Как сообщалось, в Украине пособие на ребенка увеличится на тысячу гривен. Помощь от государства после рождения малыша в 2024 году составит 41 280 гривен, но полную сумму родителям не предоставляют сразу.
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