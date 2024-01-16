В Украине подорожали овощи и фрукты: как изменились цены

После праздников цены на овощи и фрукты поползли вверх.

На украинских рынках и магазинах растет стоимость овощей и фруктов. Индекс потребительских цен на овощи и фрукты в январе 2024 года составил 111,61%.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Цены на овощи и фрукты выросли на 11,61%. Больше всего подорожал виноград – на 52 грн. В среднем килограмм стоит 232 грн.

В январе выросли цены на мандарины. Средняя цена составляет от 60 до 81 грн., тогда как в декабре стоимость была около 56 грн. Между тем, стоимость мандаринов "Марокко" стартует от 149 грн. Стоимость бананов тоже выросла. В настоящее время килограмм стоит свыше 64 грн, а в декабре – 61,5 грн.

В начале года цены на картофель выросли на 11%. Впрочем, и это не предел. Указывается. украинские фермеры продолжают повышать стоимость своей продукции.

Специалисты отмечают, что растет стоимость тепличных огурцов. Тенденция обуславливает увеличение спроса и сокращение предложения на этот овощ. Уже сейчас продавцы предлагают к продаже этот овощ по 90-135 гривен за килограмм – это в среднем на 17% дороже, чем в декабре.

Как сообщалось, Украина начала импортировать картофель из Польши, Литвы и Латвии. Отмечается, что цены на овощ, которые в начале 2024 года подскочили до 15-20 гривен за килограмм, будут расти и дальше.

Читайте также:

Цены на яблоки побили пятилетний рекорд! Чем обусловлен рост цен в Украине – Экономические новости