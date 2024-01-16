В Україні здорожчали овочі та фрукти: як змінилися ціни

Після свят ціни на овочі та фрукти поповзли догори.

На українських ринках і в магазинах зростає вартість овочів та фруктів. Індекс споживчих цін на овочі та фрукти у січні 2024 склав 111,61%.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що ціни на овочі та фрукти зросли на 11,61%. Найбільше здорожчав виноград - на 52 грн. У середньому кілограм коштує 232 грн.

У січні зросли ціни на мандарини. Середня ціна становить від 60 до 81 грн, тоді як у грудні вартість була близщько 56 грн. Тим часом вартість мандаринів "Марокко" стартує від 149 грн. Вартість бананів також зросла. Наразі кілограм коштує понад 64 грн, а в грудні - 61,5 грн.

На початку року ціни на картоплю зросли на 11%. Втім, і це не межа. Зазначається. що українські фермери продовжують підвищувати вартість своєї продукції.

Фахівці наголошують, що зростає вартість тепличних огірків. Тенденцію зумовлює збільшення попиту та скорочення пропозиції на цей овоч. Вже зараз продавці пропонують до продажу цей овоч по 90-135 гривень за кілограм - це середньому на 17% дорожче, ніж у грудні.

Як повідомлялося, Україна почала імпортувати картоплю з Польщі, Литви та Латвії. Зазначається, що ціни на овоч, які на початку 2024 року підскочили до 15-20 гривень за кілограм, зростатимуть й надалі.

Читайте також:

Ціни на яблука побили п'ятирічний рекорд! Чим зумовлене зростання цін в Україні? – Економічні новини