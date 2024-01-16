Блогерка Даша Євтух вагітна первістком

Українська блогерка Даша Євтух, яка стала відомою завдяки нестандартним розпаковкам, вагітна.

Радісною новиною зірка Мережі поділилася у своєму Instagram. Даша опублікувала фото, яке було зроблене в теплу пору року. На знімку блогерка позувала у білій сукні, поруч із нею зображений чоловік Олександр Глазов, теж у білому вбранні. Закохані ніжно трималися за руки та дивилися одне на одного.

Даша Євтух із чоловіком / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Під фото Євтух зазначила, що вони з чоловіком чекають на поповнення в їхній родині. Більше подробиць зірка Мережі не стала розповідати.

"Чекаємо на поповнення", - коротко підписала світлину Даша та додала смайлики.

Підписники блогерки неабияк зраділи новині. У коментарях під фото вони одразу почали вітати подружжя з майбутнім первістком.

Вітаю вас, бережіть себе!

Щирі вітання, легкої та щасливої вагітності!

Чудова новина! Хай все буде добре! Щастя!

Зазначимо, Даша Євтух вийшла заміж за Олександра Глазова у серпні минулого року. Подружжя зіграло весілля у Полтаві.

Даша Євтух із чоловіком / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Нагадаємо, нещодавно акторка Вікторія Варлей вперше стала мамою. Знаменитість народила 1 січня дівчинку. Артистка вже показала її перші фото та розсекретила незвичайне ім'я.

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