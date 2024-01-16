Блогерша Даша Евтух беременна первенцем

Украинская блогерша Даша Евтух, которая известной благодаря нестандартным розпаковкам, беременна.

Радостной новостью звезда Сети поделилась в своем Instagram. Даша опубликовала фото, сделанное в теплое время года. На снимке блогерша позировала в белом платье, рядом с ней изображен муж Александр Глазов, тоже в белом наряде. Влюбленные нежно держались за руки и смотрели друг на друга.

Даша Евтух с мужем / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Под фото Евтух отметила, что они с мужем ждут пополнения в их семье. Больше подробностей звезда Сети не стала рассказывать.

"Ждем пополнения", — коротко подписала фотографию Даша и добавила смайлики.

Подписчики блогерши очень обрадовались новости. В комментариях под фото они сразу поздравили супругов с будущим первенцем.

Поздравляю вас, берегите себя!

Искренние поздравления, легкой и счастливой беременности!

Великолепная новость! Пусть все будет хорошо! Счастья!

Отметим, Даша Евтух вышла замуж за Александра Глазова в августе прошлого года. Супруги сыграли свадьбу в Полтаве.

Даша Евтух с мужем / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Напомним, недавно актриса Виктория Варлей впервые стала мамой. Знаменитость родила 1 января девочку. Артистка уже показала ее первые фотографии и рассекретила необычное имя.

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