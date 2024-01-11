39-річна українська акторка вперше стала мамою і показала маля

Артистка також розсекретила ім'я новонародженої доньки.
Українська акторка, учасниця проєкту "Холостяк-12" Вікторія Варлей вперше стала мамою.
Радісною новиною знаменитість поділилася у своєму Instagram. Артистка розсекретила, що її донечка з'явилася на світ ще 1 січня цього року, однак вона тримала це в таємниці.
Також Варлей вже зізналась, як назвала новонароджену дівчинку. Так, знаменитість дала донечці незвичайне ім'я Мішель.
"01.01.2024. На світ з'явилась наша казкова дівчинка Мішель. Дякую тобі, що обрала нас батьками! Я буду для тебе найкращою мамою", - поділилася акторка.
Окрім того, артистка у фотоблогу також опублікувала миле відео, де поділилася першими кадрами з новонародженою донечкою. Варлей показала, як із дівчинкою лежала в пологовому та як чоловік привітав її з народженням первістка.
Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик розсекретила, як дізналася про вагітність у 42 роки. Також знаменитість поділилася, як на неї це вплинуло.
Читайте також: