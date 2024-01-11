39-річна українська акторка вперше стала мамою і показала маля

Українська акторка, учасниця проєкту "Холостяк-12" Вікторія Варлей вперше стала мамою.

Радісною новиною знаменитість поділилася у своєму Instagram. Артистка розсекретила, що її донечка з'явилася на світ ще 1 січня цього року, однак вона тримала це в таємниці.

Також Варлей вже зізналась, як назвала новонароджену дівчинку. Так, знаменитість дала донечці незвичайне ім'я Мішель.

"01.01.2024. На світ з'явилась наша казкова дівчинка Мішель. Дякую тобі, що обрала нас батьками! Я буду для тебе найкращою мамою", - поділилася акторка.

Акторка Вікторія Варлей народила доньку і вперше її показала

Окрім того, артистка у фотоблогу також опублікувала миле відео, де поділилася першими кадрами з новонародженою донечкою. Варлей показала, як із дівчинкою лежала в пологовому та як чоловік привітав її з народженням первістка.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик розсекретила, як дізналася про вагітність у 42 роки. Також знаменитість поділилася, як на неї це вплинуло.

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