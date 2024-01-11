Де і коли можливий новий масштабний наступ РФ: думка оглядача

Противник готує масштабну та відчайдушну нову хвилю наступу на певних ділянках фронту. Ймовірно, вона може відбутися у лютому.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі "Еспресо".

Де можуть наступати росіяни

За словами Коваленка, в районі Авдіївки противник буде продовжувати наступати. Про це свідчать ті явища, які ми зараз можемо спостерігати.

"Російське командування застосовує біля Авдіївки переважно підрозділи 1-го армійського корпуса, а це мобіки так званої ДНР. У такому випадку регулярні війська, які найбільш боєздатні, не так часто фігурують під час бойових дій. Тобто відбувається економія цього ресурсу", – каже військово-політичний оглядач групи.

За його словами, якщо порівнювати з 2023 роком, то на початок 2024 року угруповування ворога, яке оперує в районі Авдіївки, збільшено з 40 тис. особового складу до 45 тис. Відбувається збільшення цього угруповування і це буде продовжуватися.

"Тобто основна хвиля, я б сказав, не тільки масштабна, а й відчайдушна, ще попереду. Вона буде відбуватися у лютому, коли буде накопичений ворогом відповідний ресурс", – наголошує Коваленко.

Крім того, підкреслює оглядач, росіяни:

неминуче продовжуватимуть штурмові дії на лівобережній Херсонщині у напрямку Кринок;

будуть намагатися повернути позиції під свій контроль у районі Вербового, Прокопівки, Роботиного на Запоріжжі;

можливо, відновлюватимуть наступальні дії у напрямку Вугледара.

"Були розрахунки, що противник може почати цей наступ до нового року, але він цього не зробив. Як би це не звучало цинічно, краще б вони почали до нового року цей наступ, тому що ми зараз можемо спостерігати таку затримку, яка означає, що ворог накопичує ресурс для потужнішого наступу. Отже, окупанти дійсно планують у першому кварталі 2024 року вирішити питання з Вугледаром", – резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, у Росії лунають чутки про те, що незабаром вона може розпочати рішучий наступ в Україні, щоб переламати перебіг війни на свою користь.

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