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Де і коли можливий новий масштабний наступ РФ: думка оглядача

Де і коли можливий новий масштабний наступ РФ: думка оглядача

Військовий аналітик Олександр Коваленко розповів про загрози та очікування від 2024. Колаж ТСН.ua.

Росіяни не зупиняться.

Противник готує масштабну та відчайдушну нову хвилю наступу на певних ділянках фронту. Ймовірно, вона може відбутися у лютому.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі "Еспресо".

Де можуть наступати росіяни

За словами Коваленка, в районі Авдіївки противник буде продовжувати наступати. Про це свідчать ті явища, які ми зараз можемо спостерігати.

"Російське командування застосовує біля Авдіївки переважно підрозділи 1-го армійського корпуса, а це мобіки так званої ДНР. У такому випадку регулярні війська, які найбільш боєздатні, не так часто фігурують під час бойових дій. Тобто відбувається економія цього ресурсу", – каже військово-політичний оглядач групи.

За його словами, якщо порівнювати з 2023 роком, то на початок 2024 року угруповування ворога, яке оперує в районі Авдіївки, збільшено з 40 тис. особового складу до 45 тис. Відбувається збільшення цього угруповування і це буде продовжуватися.

"Тобто основна хвиля,  я б сказав, не тільки масштабна, а й відчайдушна, ще попереду. Вона буде відбуватися у лютому, коли буде накопичений ворогом відповідний ресурс", – наголошує Коваленко.

Крім того, підкреслює оглядач, росіяни:

  • неминуче продовжуватимуть штурмові дії на лівобережній Херсонщині у напрямку Кринок;
  • будуть намагатися повернути позиції під свій контроль у районі Вербового, Прокопівки, Роботиного на Запоріжжі;
  • можливо, відновлюватимуть наступальні дії у напрямку Вугледара.

"Були розрахунки, що противник може почати цей наступ до нового року, але він цього не зробив. Як би це не звучало цинічно, краще б вони почали до нового року цей наступ, тому що ми зараз можемо спостерігати таку затримку, яка означає, що ворог накопичує ресурс для потужнішого наступу. Отже, окупанти дійсно планують у першому кварталі 2024 року вирішити питання з Вугледаром", – резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, у Росії лунають чутки про те, що незабаром вона може розпочати рішучий наступ в Україні, щоб переламати перебіг війни на свою користь. 

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