Росія готує десант для висадки в тилу ЗСУ?: що про це кажуть в РНБО

Днями американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Росія може формувати десант для висадки в тилах українських військ.

Американські аналітики стверджують, що росіяни готують операції, схожі до висадки десанту в Гостомелі на початку широкомасштабного вторгнення. Канали ворога також активно розповсюджують новини про подібні операції, зокрема біля Харкова.

Центр протидії дезінформації при РНБО прокоментував, наскільки реальним є такий сценарій.

Росія не має резервів для наступу на Харків, а "Гостомельський сценарій" також є малоймовірним, каже лейтенант Сил оборони, заступник керівника ЦПД Андрій Коваленко.

"ЗСУ мають озброєння, які здатні оперативно знищувати будь-які гвинтокрили й літаки. Наприклад, операція зі знищення літака А-50 над Азовським морем є яскравим підтвердженням. До цього були й інші збиття російських літаків і гвинтокрилів", - кажуть у ЦПД.

У Центрі наголошують, що навіть висадка десанту в Гостомелі у лютому 2022-го провалилася, а сьогодні Україна значно посилила ППО.

"Найімовірніше, російська ІПсО на цю тему буде посилюватися. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації", - закликають у ЦПД.

Нагадаємо, після заяви аналітиків Інституту вивчення війни про те, що Росія може формувати десантно-штурмові групи для висадження в українському тилу, військові експерти оцінили ймовірність та шанси такої операції ворога.

Свої оцінки в коментарі для ТСН.ua надали колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов і військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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