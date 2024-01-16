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Зараз Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли – Столтенберг

Зараз Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли – Столтенберг

Зеленський та Столтенберг / Фото: Twitter/Єнс Столтенберг

Політики зустрілися у межах WEF.

Володимир Зеленський перебуває у Давосі на Всесвітньому економічному форумі. У вівторок, 16 січня, він зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це генсек Альянсу повідомив на своїй сторінці в X (Twitter).

"Чудово почати день у Давосі з зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Попри серйозну бойову ситуацію, є привід для оптимізму", – зазначив він.

Як деталізував Столтенберг, наразі:

  • Україна зберігає свою незалежність,
  • українці відкинули Росію та обрали Захід;
  • наша держава ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. 

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