Зараз Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли – Столтенберг

Політики зустрілися у межах WEF.
Володимир Зеленський перебуває у Давосі на Всесвітньому економічному форумі. У вівторок, 16 січня, він зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Про це генсек Альянсу повідомив на своїй сторінці в X (Twitter).
"Чудово почати день у Давосі з зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Попри серйозну бойову ситуацію, є привід для оптимізму", – зазначив він.
Як деталізував Столтенберг, наразі:
- Україна зберігає свою незалежність,
- українці відкинули Росію та обрали Захід;
- наша держава ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
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