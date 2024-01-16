Гучно було під час повітряної тривоги.

У вівторок, 16 січня, у Кропивницькому сталися вибухи. В Кіровоградській області від 14:41 лунають сирени.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві медіа.

"У Кропивницькому чути звук вибуху, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Слід зауважити, що про ракетну небезпеку для Кіровоградщини повідомляли Повітряні сили ЗСУ: "Ракета, імовірно Х-59, з півдня! В напрямку Кіровоградської області".

Як повідомлялося, 16 січня по всій Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Було зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому "Моздок". Сирени лунали від 10:39 до 11:56.

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